Dionísio vai reforçar o Vitória contra o Figueirense

O técnico João Burse vai ganhar um reforço para o confronto do Vitória com o Figueirense, sábado (2), às 19h, no Barradão, válido pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro. Após cumprir suspensão, o meia Dionísio é opção diante do time catarinense.

Por ter levado o terceiro cartão amarelo, o jogador tinha ficado fora da estreia do novo treinador, sábado (25) passado, quando o rubro-negro empatou sem gols com o Altos.

João Burse terá a semana inteira para escolher as peças e ajustar o time. Após o tropeço contra a equipe piauiense, o elenco do Vitória se reapresenta na tarde desta segunda-feira (27), na Toca do Leão. Serão cinco sessões de treinamentos até o duelo com o Figueirense. Ainda se recuperando de lesão, o lateral direito Iury segue fora dos planos.

A sete rodadas do fim da Série C, o Vitória está ameaçado de rebaixamento. Em 16º lugar, o Leão soma os mesmos 12 pontos do Campinense, primeiro time dentro do Z4, na 17ª colocação. O Confiança, com 11 pontos, está na 18ª posição. Brasil de Pelotas e Atlético-CE têm 10 pontos cada e ocupam a 19ª e 20ª colocações, respectivamente.

Adversário da vez, o Figueirense vive briga diferente. Um dos integrantes do G8, grupo de times que avançam à próxima fase da competição, o time catarinense está em 7º lugar, com 18 pontos.