Diplomática, Gretchen pede perdão a Macron e esposa por Bolsonaro

Fotos: Divulgação e AFP

A cantora e dançarina Gretchen, 60 anos, se lançou em mais uma faceta ao se meter numa cizânia internacional que envolveu o presidente de sua terra natal e o de seu novo lar. Morando na França, ela usou suas redes sociais para se desculpar com o presidente francês Emmanuel Macron sobre o comentário feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que debochou da mulher do líder francês, comparando com sua mulher, Michelle Bolsonaro.

“Perdão, presidente Emmanuel Macron. Brigitte Marcon é uma mulher maravilhosa e inspiradora como você. Eu a admiro e amo muito a sua história", postou a cantora, em tom diplomático, embora o posicionamento crítico diante do líder brasileiro.

@EmmanuelMacron pardon. @Brigitte1eDame c’est une femme merveilleux et lumineux comme toi. Je l'admire et j'aime beaucoup son histoire. — Gretchen (@GretchenCantora) August 26, 2019

No último sábado (24), um seguidor publicou foto dos casais Macron e Bolsonaro em um post do presidente brasileiro com a seguinte legenda: “Agora entende por que Macron persegue Bolsonaro?”. O líder brasileiro então respondeu: “Não humilha, cara. Kkkkkkk”.

Reunião do G7

O posicionamento de Bolsonaro foi criticado por Emmanuel Macron nesta segunda-feira (26), durante o encontro do G7 que ocorre na França. Ele disse que espera que “os brasileiros tenham logo um presidente à altura” do cargo.

"É triste. É triste. Mas é triste, antes de mais nada, para os brasileiros. Penso que as mulheres brasileiras devem ter vergonha de ouvir isso do próprio presidente", continuou o francês, que mencionou outras situações que o colocaram em lados opostos, em relação a Bolsonaro.

“Ele me prometeu, com a mão no peito [na cúpula do G20, em julho, no Japão], respeitar seus engajamentos ambientais. Dias depois, demitiu cientistas de seu governo”, disse o francês, referindo-se à demissão do presidente do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Ricardo Galvão, após a divulgação de estatísticas sobre o desmatamento que desagradaram ao governo.

História do casal

Emmanuel, 41 anos, e Brigitte Macron, 66, têm uma diferença de idade de 24 anos, assim como o casal Donald e Melania Trump, mas ela é mais velha e além disso foi professora dele na escola.

Era 1993, quando tinha 15 anos, e Emmanuel se apaixonou por Brigitte, que era sua professora de teatro em sua escola em Amiens, uma pequena cidade do norte da França. No entanto, na época Brigitte era casada e mãe de três filhos.

Mais tarde, Macron pôde declarar seu amor sem medo. “Aos 17 anos, Emmanuel me disse: ‘faça o que fizer, me casarei com você’”, relembra Brigitte.

O jornal britânico Daily Mail chegou a classificar a união entre os dois de “a história de amor do século”.

“Não era como os demais, não era um adolescente (…) Eu estava completamente subjugada pela inteligência daquele menino”, que, segundo ela, “pouco a pouco venceu todas as resistências”.

Os pais de Macron, médicos, tentaram tirar a ideia de sua cabeça enviando-o a um instituto de prestígio em Paris. Mas ele não desanimou. “Tinha uma obsessão, uma ideia fixa: viver a vida que havia escolhido com aquela que amava. E fazer todo o necessário para conseguir isso”, explica o presidente francês em seu livro ‘Revolucion’. O casamento ocorreu em 2007.