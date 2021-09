'Direito individual tem que conviver com o coletivo', diz Rui sobre passaporte vacinal

O governador Rui Costa voltou a falar nesta terça-feira (14) sobre o "passaporte da vacinação", que ontem ele disse que será exigido para acesso a locais públicos e coletivos, citando estádios de futebol e academias como exemplo. Ele disse que a estratégia é uma maneira de proteger quem se vacinou.

"Em vários países do mundo, isso já está se universalizando, que é você ter no celular, com um QRCode, sua situação vacinal. O que queremos é dar segurança a todas as pessoas. O direito individual à vacinação cada um tem. Mas o direito individual tem que conviver com o direito coletivo. Se alguém não quer se vacinar, direito seu, mas tem restrições dessa pessoa estar em ambientes coletivos, públicos, para não contaminar outras pessoas", afirmou Rui.

Ele disse que o momento agora é de acelerar a vacinação para, assim que a maior parte do público acima de 35 anos estiver totalmente imunizado, apresentar a estratégia de como vai funcionar na prática esse passaporte.

"Será exigido em todos ambientes públicos, coletivos, o QR Code. Em vários países asiáticos você tem", acrescentou. "Estamos buscando cuidar da saúde do coletivo das pessoas. Respeitando a decisão individual de cada um, mas respeitando quem não quer ser contaminado".

Capital terá app

Salvador lançou um aplicativo que mostra o status vacinal da pessoa, o chamado "passaporte da vacinação". "Vai permitir que o cidadão possa comprovar mais facilmente em que estado está seu processo de vacinação", explicou o prefeito Bruno Reis. "Pra quem já tem o cadastro, basta acessar. Quem não tem, precisa criar a conta". Haverá apps para Android e iOS da Carteira de Vacinação Digital (CVD, além de site.

O portal vai mostrar qual vacina foi tomada e em que datas. Será exibido se a pessoa está parcialmente vacinada, parcialmente vacinada com segunda dose em atraso, totalmente vacinado ou sem registro de aplicação.

Bruno diz que há negociação para que o aplicativo possa ser aceito em substituição a formulários para entrada em outros países que liberam entrada de brasileiros. "Estamos mantendo entendimentos com embaixadas, inclusive, para comprovação da vacinação para viagens internacionais”, disse Bruno.