Direto de Trancoso: Fundador da Dolce & Gabbana elege praia na Bahia para celebrar Réveillon 

Domenico Dolce escolheu Trancoso para passar o Réveillon ao lado do companheiro, o brasileiro Guilherme Siqueira. O casal, que já esteve no disputado vilarejo no sul da Bahia em outras ocasiões, chegará depois do Natal para passar alguns dias em uma casa à beira-mar.

O estilista é fundador da Dolce & Gabbana, ao lado de Stefano Gabbana. Criada em 1985, em Milão, na Itália, a marca de luxo italiana se manteve ao longo das décadas entre as mais desejadas do mundo, vestindo ícones de estilo, como Madonna. A relação da grife com o Brasil é antiga e sempre renovada. Recentemente, Anitta estrelou a campanha global da linha de maquiagem da marca.

QG de Verão

O Alô Alô Bahia terá uma redação, a partir do dia 26 de dezembro, em Trancoso. O espaço funcionará dentro da Casa Haute, em pleno Quadrado, e servirá de base para a equipe do portal cobrir em tempo real os principais agitos do vilarejo baiano. O QG será montado em parceria com a Agência Haute, que nasceu com o objetivo de conectar marcas e pessoas através de projetos personalizados. “Esse ano, mais um ano, junto com a gente, o Alô Alô Bahia vai ter uma redação dentro da Casa Haute, em Trancoso, trazendo todas as novidades em tempo real. Vai ser demais. É uma parceria que já vem durante muito tempo, muitos anos acontecendo”, nos disse Bruno Dias, sócio-fundador da Haute.

Tem mais

Por falar na Haute, a agência abre a temporada de verão com almoço para convidados e patrocinadores no dia 27 de dezembro, no Floresta – restaurante erguido por Fernando Droghetti em plena mata, dentro de uma fazenda com seringal ainda produtivo. Na ocasião, a empresária Natalia Klein estará inaugurando oficialmente a pop-up NK Store, que estará funcionando por lá até 26 de fevereiro.

Adeus ano velho

Quem desembarcou em Trancoso para a temporada de fim de ano foi Bianca Brandolini. A it girl ‘mezzo italiana mezzo brasileira’ escolheu o vilarejo baiano para passar os últimos dias de 2022. Está no château da família. A mãe dela, Georgina Brandolini, também já circula por lá em clima de verão. A casa da família Brandolini é uma das mais emblemáticas do local. Com assinatura do arquiteto Fabrizio Ceccarelli e décor de Sig Bergamin, o imóvel possui 9 suítes espalhadas em 800m2. A residência foi a que Beyoncé se hospedou em 2013 durante sua passagem pelo Brasil.





Destaque baiano

A Condé Nast Traveller anunciou, na última sexta-feira (16), os 57 vencedores da Gold List 2023, seleta lista feita por editores da renomada revista de viagens que elege, anualmente, os melhores hotéis, resorts e cruzeiros. E quem mais uma vez marca presença na publicação é o UXUA Casa Hotel e Spa, resort localizado no Quadrado de Trancoso, no Sul da Bahia. É a terceira vez que o resort baiano aparece na Gold List, e novamente é a única propriedade brasileira presente na curadoria. Há dois meses a hospedaria também entrou na lista Readers’ Choice Awards (Prêmio Escolha dos Leitores), neste caso pela sexta vez, como melhor resort da América do Sul e terceiro melhor do mundo. Em 2021, figurou no primeiro lugar entre os melhores resorts do mundo.

Nova edição

O tradicional Festival Música em Trancoso estará de volta em 2023, após um intervalo de quase 4 anos. Nesta edição, que acontecerá no Teatro L'Occitane, de 15 a 18 de março, Marisa Monte, Alcione e a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) serão as atrações exclusivas, segundo a produção. Ao longo dos 4 dias de evento, dois deles com a OSBA executando programas especiais, serão oferecidas aulas de música em escolas públicas da região.

Edmond Jacob Safra (Foto: Edmond Safra Fundation)

Dica de leitura

A trajetória do libanês naturalizado brasileiro Edmond Jacob Safra está contada em detalhes na recém-lançada biografia A Banker’s Journey – How Edmond J. Safra Built a Global Financial Empire (A Jornada de um Banqueiro – Como Edmond J. Safra Construiu um Império Financeiro Global, em tradução livre). A obra é do jornalista americano Daniel Gross, que levou cinco anos para escrever e conseguiu entrevistar a viúva, Lily Safra, que cedeu fotos de seu arquivo e leu o manuscrito final. Avesso a entrevistas, Jacob Safra (que morreu em 1999) é famoso por nunca ter gostado de chamar a atenção. Ele, na medida do possível, manteve uma vida discreta e sem a extravagância típica de bilionários de seu quilate.





