Diretor da Air Europa virá a Salvador para anunciar retorno do voo para Madrid

O diretor da Air Europa para as Américas, Diego Garcia, visitará a capital baiana, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, no dia 24 de agosto. Na ocasião, ele anunciará oficialmente o retorno do voo Salvador-Madrid. Serão dois voos semanais, as quartas e sextas-feiras.

Na rota entre Salvador e Madri, o voo UX84 decola do aeroporto da capital baiana às 22h55, com previsão de pouso em Madri às 11h25. No retorno, o voo UX83 parte da capital espanhola às 15h25, com chegada prevista em Salvador às 20h30.

A retomada dos voos em Salvador será feita com o Boeing 787 Dreamliner, o equipamento mais moderno da frota e um dos mais eficientes do mercado. O novo modelo aumenta o conforto a bordo.

Todos os passageiros da Air Europa têm à sua disposição serviço wi-fi, com diferentes opções, de acordo com o volume de navegação necessária, streaming e um completo e variado entretenimento audiovisual.

Leia mais em Alô Alô Bahia