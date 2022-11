Diretor da base do Vitória é punido por tumulto em Ba-Vi do sub-15

Diretor da base do Vitória, Thiago Noronha foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) por ter agredido verbalmente um jogador do Bahia, o meia-atacante Roger, durante o Ba-Vi da semifinal do Campeonato Baiano sub-15, disputado no CT Manoel Pontes Tanajura, no dia 16 de outubro. Ele foi condenado a 60 dias de suspensão e pagamento de multa no valor de R$ 4 mil.

Thiago Noronha já havia sido suspenso de forma preventiva, por 30 dias, após denúncia feita pelo Esporte Clube Bahia. Como já cumpriu 22, ficará mais 38 dias afastado. A condenação foi baseada nos artigos 243-C (ameaça) e 258-B (invasão de campo).

Após o episódio, o Vitória negou as acusações. Em nota divulgada nas redes sociais, afirmou que Thiago Noronha entrou em campo apenas para "ter uma conversa" com o jogador do Bahia. Procurado pelo CORREIO após a sentença do TJD-BA, o clube informou que não vai se posicionar sobre a decisão e que o dirigente irá cumprir as punições.

Em vídeo divulgado pelo Bahia na época do ocorrido, é possível ver o momento em que Thiago Noronha entra em campo e vai até o atleta tricolor. Uma confusão se formou entre os jogadores das duas equipes e membros das comissões técnicas.

Árbitro da partida, Marcelo de Jesus dos Santos relatou o ocorrido na súmula.

"Informo que no intervalo de jogo, o diretor da divisão de base do Esporte Clube Vitória, o senhor Thiago Noronha invadiu o campo de jogo em direção ao atleta número 09 da equipe do Esporte Clube Bahia, o senhor Roger Gabriel Farias de Jesus, que estava de costas, se dirigindo para seu banco de reservas. O diretor Thiago Noronha do Esporte Clube Vitória, de forma incisiva e contundente, colocou o dedo em riste na direção do rosto do atleta supracitado, que não tinha nenhuma forma de se proteger naquele momento, causando um maior tumulto generalizado entre as comissões técnicas e jogadores, tendo que ser contido por sua comissão técnica e logo após tendo uma intervenção por parte da polícia militar, impactando o tempo de intervalo e descanso dos atletas", escreveu.

O Ba-Vi em que o episódio ocorreu foi disputado no CT Manoel Pontes Tanajura e válido pela semifinal do estadual da categoria. O Bahia venceu a partida em questão por 3x2 e goleou o Vitória no jogo de volta, por 5x0, no CT Evaristo de Macedo. O Esquadrãozinho disputou as finais do campeonato contra o Bahia de Feira e ficou com a taça.