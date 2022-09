Diretor do Grupo City, Ferran Soriano chega a Salvador para reunião com o Bahia

Diretor executivo do Grupo City, o espanhol Ferran Soriano desembarcou em Salvador na manhã desta quinta-feira (22). Ele participará da reunião entre a diretoria do Bahia e os conselheiros, nesta sexta-feira (23), na qual o Esquadrão apresentará a proposta de venda da SAF para o City.

Ferran Soriano foi recepcionado por alguns tricolores que o esperavam no setor de desembarque do aeroporto. A negociação entre o Bahia e o Grupo City está sendo festejada por parte da torcida, que tem a expectativa de que o clube baiano dê um salto no patamar esportivo com a chegada do investidor estrangeiro.

Principal responsável pelo gerenciamento dos clubes do Grupo City, Ferran foi recebido pelo presidente Guilherme Bellintani e pelo vice Vitor Ferraz. Desde segunda-feira outros representantes do grupo estão em Salvador. Eles alinharam os últimos detalhes para o acordo de compra de 90% da SAF tricolor. A decisão pela venda agora caberá aos sócios do clube.

"Quando a gente fez esse movimento [busca pelo investidor] eu não imaginava que a gente pudesse chegar no nível que chegamos, com o parceiro que conseguimos chegar. A gente escolher e ser escolhido, um processo de mão dupla. Escolhemos o parceiro e fomos escolhidos por ele. Além disso, a maturidade do projeto, um projeto que não foi entregue ao Bahia, mas construído junto. Quando a gente olha o futebol mundial e vê a nossa realidade, mesmo com a história que a gente tem dentro do futebol mundial, vamos dar um salto importante", disse Bellintani ao canal ECBTV.