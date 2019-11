Diretor-geral da Defesa Civil, Sosthenes de Macêdo recebe Medalha Tomé de Souza

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, recebeu na noite desta segunda-feira (25) a medalha Tomé de Souza, principal honraria entregue pela Câmara Municipal de Salvador. A homenagem foi aprovada por unanimidade pela casa.

"Realmente uma honra muito grande. Depois de mais de 20 anos de vida pública, 15 servindo a prefeitura de Salvador e diversas missões, hoje recebo a maior honraria soteropolitana. É motivo de orgulho e agradecimento", comemora.

Nascido em Salvador, Sosthenes diz que está duplamente feliz por ser homenageado em sua terra natal. "A gente já é abençoado por nascer aqui. Além disso, me sinto muito prestigiado por Deus ter me permitido servir tanto nesta cidade onde nasci, crio meus filhos e ladeio a minha vida com a esposa", afirma.

O projeto que concedeu a honraria para Sosthenes foi de autoria do vereador Demetrio Oliveira (DEM). “Pelos seus relevantes serviços prestados a nossa população, nada mais justo que conceder esta medalha”, disse o vereador.

Antes de ter sido diretor-geral da Codesal, Sosthenes teve protagonismo no movimento estudantil, onde foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Bahia. Foi também sub-secretário de Educação de Salvador e sub-prefeito na Prefeitura Bairro do Subúrbio/Ilhas.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro