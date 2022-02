Diretora é esfaqueada por aluno em escola no interior de São Paulo

A diretora de uma escola estadual em Caraguatatuba (SP) foi esfaqueada por um aluno na noite da terça-feira (22). A mulher foi socorrida e está internada em um hospital da região. O agressor, um adolescente de 16 anos, foi apreendido.

O ataque aconteceu no final da aula no período noturno da escola Ângelo Barros de Araújo. A diretora estava abrindo o portão para o adolescente sair quando ele começou a esfaqueá-la. As câmeras de segurança da instituição registraram o crime.

A diretora foi atingida na região do abdômen, no braço e na perna, segundo informação do G1. Outros alunos a socorreram e chamaram o socorro. Ela foi levada para o Hospital Stella Maris, onde foi operada. De lá, foi transferida para outro hospital e não há mais detalhes sobre o estado de saúde.

O aluno, que também se feriu no ataque, recebeu atendimento médico e depois foi encaminhado à delegacia. Ele contou que atacou a diretora por uma "quebra de confiança" dela, que o deixou irritado. Também disse que não se arrependeu.

O caso foi reegistrado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio e o adolescente seguirá para a Fundação Casa.

A Secretaria de Educação do Estado lamentou o caso e disse que está prestando apoio à vítima, à família e aos profissionais da escola. As aulas foram suspensas, mas os alunos terão conteúdo on-line.