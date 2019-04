Diretoria do Bahia se reúne com Ronaldo para negociar parceria

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e o diretor de futebol, Diego Cerri, se encontraram com o ex-jogador de futebol Ronaldo na noite da última segunda-feira (29), em São Paulo. A reunião aconteceu para iniciar as negociações de uma possível parceria entre o clube baiano e o espanhol Valladolid, do qual o Fenômeno é propretário desde setembro do ano passado.

Desde que Ronaldo comprou 51% das ações da equipe espanhola, já foram investidos mais de 500 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões) em estrutura.