Dirijo a nação para o lado que os senhores desejarem, diz Bolsonaro a líderes evangélicos

Em um evento montado para reafirmar apoio de lideranças evangélicas ao Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta terça-feira (9), que dirige o Brasil para o lado que os pastores desejarem.

"Seria muito fácil estar do outro lado. Mas, como eu acredito em Deus, se fosse para estar do outro lado, nós não seríamos escolhidos. Eu falo 'nós' porque a responsabilidade é de todos nós. Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim o desejarem", disse Bolsonaro.

A reunião no palácio do Alvorada reuniu dezenas de lideranças evangélicas, além da primeira-dama Michelle Bolsonaro e parlamentares da bancada evangélica no Congresso Nacional. Bolsonaro fez diversos acenos às pautas conservadoras que mobilizam as igrejas e templos no país.

"Hoje nós temos alguém dentro do STF que tem Deus no coração", disse Bolsonaro, referindo-se ao ministro André Mendonça, que assumiu uma cadeira no tribunal em dezembro.