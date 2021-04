Discípulo do chef Fabrício Lemos, Cadu Moura está no elenco do Mestre do Sabor

(Divulgação)

Cadu Moura está na nova temporada do reality de gastronomia da Globo

Discípulo de Fabrício Lemos e ex-integrante das equipes dos mestres Alex Atala e Onildo Rocha (PB), o chef pernambucano Cadu Moura, que adotou a Bahia como sua terra, está entre os selecionados para participar da terceira edição do reality de gastronomia Mestre do Sabor, na Globo. No programa, que estreia no dia 6 de maio, Cadu vai mostrar toda sua criatividade na cozinha e o que aprendeu em restaurantes como o Roccia (PB), Origem e Amado (BA) e D.O.M. (SP).

(Divulgação)

Cadu Moura trabalhou no D.O.M. com Alex Atala

Contrato de silêncio

Por contrato, o concorrente ao prêmio de R$ 250 mil e o título de Mestre do Sabor, não pode se manifestar publicamente sobre a participação no programa. “Eu não sei de nada, vocês é que estão falando”, disfarça entre risos. A gente entende e torce porque se depender de talento, disposição e criatividade, o chef nordestino pode ir longe na competição que reúne cozinheiros de várias partes do Brasil.

(Divulgação)

Cadu Moura tem o chef Fabrício Lemos como sua maior inspiração

Poesia riseriana

Poemas escritos entre os anos de 1974 e 2020, estão reunidos no novo livro que o escritor, poeta e historiador Antônio Risério está lançando esta semana pela Editora de Los Bugres. A obra, batizada de Outrossim, é, segundo o autor, uma reunião de diversas poesias que estavam dispersas em outras obras, como Fetiche e Brasibraseiro, além de outras inéditas. O livro, com 300 páginas, pode ser encomendado direto com o editor (douglasdiegues@gmail.com) e custa R$ 50 com frete incluso.

Made in Brazil

O Coffeetown segue firme na sua proposta de bistrô-cafeteria com uma cozinha de identidade, que vai além do café e da confeitaria comandada pela chef Karine Poggio, que deu assinatura ao novo menu da casa. Agora, a proprietária Renata Sampaio convidou o especialista em vinhos Alexandre Takei para criar uma nova carta, com destaque para rótulos brasileiros de produções artesanais.

(Florian Boccia/Divulgação)

O baiano Edu Coutinho está no elenco do espetaculo Do outro lado do mar

Teatro na telinha

Vencedora do Prémio Casa de Las Américas de 2010, a peça Do outro lado do mar, de Jorgelina Cerritos, uma das mais importantes dramaturgas de El Salvador, ganha montagem baiana em formato virtual. O espetáculo, que tem encenação de Marcio Meirelles e conta com os atores Andréa Elia e Edu Coutinho no elenco, tem estreia marcada para o dia 30 de maio com os ingressos à venda na bilheteria virtual do Teatro Vila Velha. O espetáculo será apresentado ao vivo em quatro sessões no Novo Vila Virtual, sempre aos domingos, às 19h, até 20 de junho.

Carnaval virtual

Como ninguém sabe se teremos Carnaval ou não, a Estação Primeira de Mangueira resolveu se adiantar e fazer um desfile na web. Elias Riche, presidente da escola, assinou uma carta de intenção com a Capivara Filmes para a realização de um desfile virtual em novembro próximo.

Um a um

Marcada para 28 de abril a cerimônia do Prêmio Núcleo Destaque, promovido pelo Núcleo de Decoração da Bahia que este ano terá novo formato. A proposta é reunir apenas os vencedores, em horários diferentes, para evitar a aglomeração, no auditório do Edifício Lena Empresarial. Nesta edição a entidade vai contemplar o Hospital Martagão Gesteira com um cheque referente ao valor das inscrições no concurso. Vinte e cinco profissionais de arquitetura e decoração serão premiados.

(Divulgação)

Produtos criados por Olivier Anquier estão à venda na Esquina Paulista

Pão francês

Uma linha de produtos assinados pelo chef francês Olivier Anquier entrou no mix da Esquina Paulista, a nova delicatessen da Pituba. De acordo com João Paulo Lima, dono do Martim Pescador e sócio da nova loja, a linha inclui croissants, pães e quiches que até então eram encontrados apenas no Mundo Pão do Olivier, famosa padaria de São Paulo.

Empório gourmet

Villas do Atlântico, no litoral norte, acaba de ganhar um novo espaço gourmet, o Empório Di+, que traz um mix premium de carnes, queijos, geleias, azeitonas, entre outras opções. O espaço, comandado por Claudine Almeida, vai operar, a princípio, apenas com delivery.