Discurso de Bolsonaro é o assunto mais comentado do mundo no Twitter

Foto: Johannes Eisele/AFP

A hashtag #BolsonaronaONU atingiu o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados no mundo após o discurso do presidente Jair Bolsonaro, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York (EUA). No Brasil, o assunto também é o primeiro lugar entre os Trending Topics, enquanto UNGA (Assembleia Geral da ONU, em inglês) ocupa a segunda posição e "foro de São Paulo", organização mencionada por Bolsonaro em seu discurso, ocupa o oitavo lugar.

Importantes personagens do mundo político se pronunciaram sobre o assunto como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que foi mencionado por Bolsonaro como símbolo do combate à corrupção. "Discurso assertivo na ONU, pontos essenciais, soberania, liberdade, democracia, abertura econômica, preservação da Amazônia, oportunidades e desenvolvimento para a população brasileira", tuitou o ministro.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o presidente Bolsonaro fez discurso "altivo, corajoso, verdadeiro e soberano, reafirmou seu compromisso com valores e princípios, tais como a liberdade, democracia, família e liberdade religiosa Honrou a tradição brasileira na ONU", comentou.

Um dos filhos do presidente, deputado federal e candidato a embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) retuitou um comentário do chanceler cubano Bruno Rodríguez, no qual o diplomata afirma rejeitar categoricamente as falas de Bolsonaro sobre Cuba. "Se o chanceler cubano está reclamando é porque foi bom, é nosso comunistômetro", comentou Eduardo.

Assista ao discurso na íntegra.