Disputa entre facções causou ataque na Fazenda Grande do Retiro

O ataque que deixou seis pessoas baleadas na Fazenda Grande do Retiro foi motivado pela disputa entre as facções Bonde do Maluco (BDM) e Bonde do Ajeita (BDA). Na semana passada, a briga entre os grupos, deixou 8 baleados e dois mortos na Capelinha de São Caetano.

Segundo o major Élison Oliveira, comandante da 9ª CIPM (Pirajá), ainda não há confirmação de ligação entre os dois ataques, mas os mesmos grupos criminosos estão envolvidos.

"O que podemos dizer no momento é que o fato está relacionado com a disputa do tráfico de dois grupos que querem o controle na Fazenda Grande do Retiro. O policiamento já foi reforçado com guarnições de outras unidades da PM e já prendemos dois traficantes. Não sabemos se eles têm envolvimento com o ataque. Isso caberá à Polícia Civil apurar", declarou.

Seis pessoas que estavam em um bar foram atingidas pelos disparos. Segundo testemunhas, quatro homens chegaram em duas motos já atirando. As vítimas foram identificadas como Ana Paula Silva Braga, 41, Alece Rodrigo Santos de Sousa, 26, André Luís Rocha da Costa, 41, Leonardo Santana dos Santos, 26, e uma adolescente de 17 anos.

"Entre os baleados, dois seriam o alvo. O primeiro, Leandro, que faz parte de um grupo rival e também tem passagens por roubo e tráfico. O segundo seria um outro rapaz, que também já foi preso pelos mesmo crimes do primeiro", detalhou o major Élison.

"Leonardo recebeu múltiplos disparos e é a vítima em situação mais grave. Os demais foram atingidos nos membros superiores e inferiores e não correm risco de morte", disse o major.

O caso será investigado pela 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano) investiga o caso. A autoria e motivação do ataque ainda não foram identificadas.