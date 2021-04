Disputa por 5G no Brasil está longe do fim

A guerra do 5G

A batalha em torno da tecnologia 5G no Brasil está longe de terminar. O assunto foi o estopim do pedido de demissão do ex-chanceler Ernesto Araújo, após ele insinuar ter sofrido pressão por uma posição pró-China na disputa. Mesmo após a eleição presidencial, o governo dos Estados Unidos mantém reservas em relação às empresas chinesas, especialmente no que diz respeito à Huawei. A preocupação está relacionada à legislação, que supostamente daria brecha para o governo chinês espionar dados das empresas locais. O esforço é para convencer o Brasil de que o preço mais baixo dos equipamentos Made in China não deveriam ser o único parâmetro para a escolha da tecnologia. No final de fevereiro, a Anatel lançou a licitação para a aquisição da tecnologia do 5G, sem veto à Huawei, então este é um jogo que ainda vai ser jogado.

Adiantamento

As linhas de crédito para que as empresas adiantem o recebimento de suas vendas é fundamental em qualquer momento. Mais ainda agora. O Adiante Recebíveis, fintech especializada na antecipação desses valores movimentou mais de R$ 11 milhões de 2020 até o primeiro trimestre deste ano. A expectativa para este ano é alcançar a marca de R$ 100 milhões por mês. Somente na Bahia, o volume operado foi de mais de R$ 1 milhão. “O estado é o segundo em volume de recebíveis adiantados ficando atrás de São Paulo”, conta Gustavo Blasco, CEO da Adiante Recebíveis. A fintech Grupo GCB Investimentos é a única companhia do mercado a fazer a adiantamento através de algoritmos e inteligência artificial, de maneira 100% digital e sem intervenção humana.

Melhoria em casa

Melhorar a casa foi prioridade em ano marcado pelo distanciamento social e o estímulo ao home office. A Casa do Construtor, rede de franquias de aluguel de equipamentos para construção com mais de 300 unidades no país, cresceu 18% em receita, chegando a R$ 328 milhões, e abriu 46 unidades, totalizando 322 franquiasem 2020. As franquias ligadas à casa e construção cresceram em média 13% em 2020, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). "Criamos um plano de ação para a crise que deu mais folego aos empreendedores e favoreceu uma adaptação mais rápida. Além disso, aceleramos nosso processo de digitalização, implantando ou aprimorando canais virtuais para franqueados e para o consumidor", conta Altino Cristofoletti Junior, presidente e fundador da Casa do Construtor. Outro fator importante foi a classificação da construção civil como atividade essencial, o que permitiu à empresa continuar operando. Para este ano, a rede projeta crescimento de 33%, atingindo faturamento de R$ 440 milhões. A meta é inaugurar 100 novas unidades até o fim do ano.

Fones

As vendas de fones de ouvido cresceram 49,6% nas lojas da Vivo no Nordeste nas primeiras três semanas de março, em comparação ao mesmo período do ano passado. A alta coincide com o novo fechamento de cidades em todo o território nacional e a volta das aulas remotas.

Gás a um click

A Brasilgás – nome da Ultragaz na região metropolitana de Salvador – está expandindo a rede de parceiros e canais de venda direta. A distribuidora firmou acordo com RecargaPay; IFood e AME. O cliente interessado nos serviços da Companhia também pode solicitar ou adquirir um produto por meio dos canais diretos da Ultragaz, como o App Ultragaz. A ampliação dos canais de venda contribui ainda para ajudar a economia local, já que com mais opções disponíveis, as revendas parceiras poderão conquistar novos clientes e aumentar as vendas na região.