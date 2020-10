Distância do Vitória para a zona de rebaixamento é menor do que para o G4

O Vitória vive o seu pior momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quatro rodadas, o rubro-negro ocupa o 11º lugar na tabela de classificação, com 18 pontos. É a primeira vez que o Leão figura na segunda metade da tabela nesta edição do torneio. O fato foi confirmado após a derrota por 2x1 para o Avaí, na tarde deste sábado (10), no Barradão.

A meta de entrar no G4 ainda não foi alcançada e, agora, a distância para o grupo de acesso é maior do que para a zona de rebaixamento. O Vitória está a seis pontos da Ponte Preta, que soma 24 e ocupa a 4ª colocação, e a quatro do Figueirense, dono do 17º lugar, com 14.

Antes da derrota para o Avaí, a pior colocação do Vitória tinha sido o 10º lugar, ocupado após a derrota por 2x1 para o América-MG, na rodada passada, que resultou na demissão do técnico Bruno Pivetti e na contratação de Eduardo Barroca.

Apesar de nunca ter conseguido entrar no G4 nesta edição da Série B, o Vitória esteve próximo disso na segunda e terceira rodadas, quando ocupou a 5ª colocação.

O time volta a campo no próximo sábado (17), às 16h, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), em jogo válido pela 16ª rodada.