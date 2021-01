Distribuidora analisa mercado após venda de refinarias

Expectativas para o refino

A vendas de refinarias da Petrobras está criando grandes expectativas entre as empresas que atuam na comercialização de combustíveis no Brasil. De acordo com o diretor executivo da distribuidora de combustível Larco, Alberto Costa Neto, a chegada de novos players em busca de ganhar espaço no mercado cria precificações diferentes, proporciona mais competitividade e gera forte concorrência, já que a estatal também vai continuar a negociar combustível. O diretor de operações da Larco, Márcio Sales, acredita que o principal desafio para a distribuidora está relacionado ao suprimento, essencial para o crescimento continuado da empresa, estimado em 25% a 30% ao ano. A Larco também espera ganhos para o consumidor final, não só em relação ao preço dos combustíveis diretamente, como também em um menor impacto dos valores do produto na inflação, quando o setor não estiver mais concentrado nas mãos de uma única empresa.

Insatisfação

É mesmo muito importante que o Brasil passe a ter uma política de precificação dos combustíveis melhor que a atual. Num papo informal com um caminhoneiro a respeito de um possível movimento de paralização da categoria, ele contava que diante do nível de insatisfação atual dificilmente as manifestações poderão ser evitadas. "A gente não entendeu a proposta que foi feita lá atrás e trocamos seis por meia dúzia. Como é que congela o preço do óleo por três meses e depois aumenta isso retroativo? É uma bomba", diz.

Mineração sustentável

A JMC Yamana Gold é a primeira mina brasileira a participar do padrão de sustentabilidade desenvolvido pela Associação de Mineração do Canadá (Mining Association of Canada- MAC). O programa de sustentabilidade da associação é reconhecido mundialmente no apoio a empresas do setor para gerenciar riscos ambientais e sociais. O processo de implementação dura cerca de três anos e a Yamana já concluiu o primeiro ano, com o cumprimento de vários requisitos básicos e auto-avaliações para suas unidades na América do Sul, incluindo as operações de Jacobina. O Instituto Brasileiro da Mineração (Ibram) já está em tratativas para trazer o programa para seus associados no Brasil.

Fusões e aquisições

As áreas de serviços gerais e de saúde foram os grandes destaques entre as fusões e transações em 2020 na Bahia, aponta um relatório da PwC, com dados até o mês de novembro. Os destaques ficaram com as aquisições da CTR Bahia pelo Grupo Marquise e do Hospital Aliança pela Rede D’Or São Luiz. Nacionalmente, essas grandes áreas também se destacaram. O setor de TI segue liderando o volume das transações, sendo responsável por 47% delas. Com 10% do total, estão os serviços de saúde, que tiveram um aumento de 26% em comparação com 2019. O Nordeste acumula 7% das transações concluídas em novembro.

Além

A Ambev pretende compartilhar a sua expertise na busca por uma atuação mais inovadora, através do programa Além, iniciativa para conectar e potencializar o ecossistema de startups brasileiras. O objetivo é apoiar empreendedores que, junto com a companhia e seu ecossistema, criem pilotos para solucionar problemas do negócio. O Distrito, maior ecossistema independente de startups do Brasil, e a Innoscience, consultoria pioneira em inovação corporativa, vão auxiliar a empresa neste processo. O programa será realizado 100% online. Para ter acesso a todo o conteúdo do programa Além e se candidatar a uma oportunidade, as startups podem se inscrever pela página oficial (https://www.ambev.com.br/alem) até o próximo domingo (dia 31).

Seguros de vida

A MAG Seguros constatou um forte crescimento na procura por seguro de vida na Bahia em 2020. A empresa registrou um aumento de 15% na contratação do serviço, em comparação com o mesmo período de 2019. "Sem dúvida alguma proteção e cuidado foram duas grandes preocupações que as pessoas tiveram no ano passado. E isso também impacta diretamente a busca por um planejamento financeiro com foco em garantir e cuidar do futuro, sendo o seguro de vida um importante aliado para isso”, destaca João Manoel Rezende, superintendente da MAG Seguros na Bahia.

Férias

O colunista está saindo de férias e retorna com a coluna Farol Econômico em março.