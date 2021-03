Divaldo Franco grava homenagem ao aniversário de 472 anos de Salvador

Para levar uma mensagem positiva aos soteropolitanos no dia dos 472 anos de Salvador, o Alô Alô Bahia pediu ao líder espírita Divaldo Franco, criador das Obras Sociais Mansão do Caminho, que enviasse um vídeo com palavras inspiradoras. O texto fala sobre a mistura de culturas que faz da primeira capital do Brasil um lugar único.

“Salvador, Baía de Todos os Santos, de todas as cores, de todas as raças, de todas as místicas, de todos os amores. Ouço a música dolente e sofrida dos irmãos da África chorando em suas ladeiras e cantando suas penas. Escuto a voz dos índios erguendo sua mensagem à Tupã e, também, contribuindo para a glória da cidade de dois andares. Me entusiasmo com a alma portuguesa, trazendo a poesia, a literatura e a cultura europeia para nesse amalgama de raças, o amor desempenhar seu papel fundamental”, diz o médio no início da mensagem.

Ele prossegue: “Salvador das ladeiras líricas e cativantes, do Pelourinho transformado num lugar de evocações grandiosas. A forca substituída pelos tambores das emoções, a escolas de samba de cultura das suas ruas tortuosas entre a Catedral, São Francisco e o Largo do Terreiro. Deus te abençoe Salvador de Iemanjá, do Senhor do Bonfim, da humanidade, parabéns Salvador pelos 472 anos de vida, de magia, de cor e de beleza”.

