Diversidade e Inclusão são temas de edital inédito de grafite para pilastras na Bonocô

Com o objetivo de reconhecer a arte de rua como manifestação cultural emergente das novas urbanidades e ressignificações dos espaços públicos, a CCR Metrô Bahia lança edital para escolher e premiar 10 artistas grafiteiros para fazer intervenções em Salvador.

Os selecionados vão representar, através da intervenção urbana, diretrizes que representam a concessionária, que em 2022 comemora 08 anos de operação. As inscrições, gratuitas, vão de 13 a 27 de julho e devem ser feitas exclusivamente por meio do formulário de inscrição, previsto no Edital, disponível neste link.

A proposta é que os artistas selecionados grafitem em 10 pilastras que dão sustentação aos trilhos do Sistema Metroviário de Salvador, localizadas na Avenida Bonocô.

A pintura deve ser inédita, e planejada especificamente para toda a superfície destinada (cerca de 8 metros de altura x 41,65 m² de área total). Os (as) candidatos (as) poderão visitar o espaço para sua análise e verificação do local que abrigará a pintura.

“Incentivar a arte de rua, seja ela através do grafite ou de outras representatividades culturais urbanas, é apoiar sonhos de muitos dos artistas baianos. E este Edital representa os pensamentos da CCR Metrô Bahia, uma empresa de gente que cuida de gente e que apoia e incentiva muitos projetos de vida”, conta Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

As inscrições abriram nesta quarta (13) e vão até o dia 27 de julho. O processo vai selecionar 10 artistas que moram em Salvador com registros de MEI em plena regularidade fiscal e jurídica.

Os habilitados a participar do Edital deverão apresentar condições para pintar/grafitar um grande mural no local especificado e só poderão participar maiores de 18 anos, naturais de Salvador e/ou Bahia.

O valor do prêmio é de R$ 7 mil para cada um dos selecionados, e será entregue após a execução do projeto artístico. Este valor deverá cobrir despesas de mão-de-obra, deslocamento, tintas, pincéis e o que for necessário para a execução da atividade. O Edital está disponível no site da CCR.