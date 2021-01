Diversidade: secretariado de Cabo Frio tem 50% de mulheres e 30% de negros 

Em meio à importantes discussões sobre diversidade e representatividade em funções de comando e gestão, o prefeito eleito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, José Bonifácio (PDT), deu posse, no dia 1º a um secretariado com muitas mulheres e negros. Dez das 20 secretarias serão ocupadas por mulheres. Além disso, seis integrantes do primeiro escalão do governo de Bonifácio são negros.

Ainda em dezembro de 2020, quando anunciou boa parte dos nomes, o prefeito havia destacado o caráter diverso dos seus comandados e garantiu que está seria a melhor equipe de secretários que já montou, em comparação a seus outros dois governos na cidade. A diversidade e representatividade foi uma promessa de campanha do gestor.

"Vamos fazer um governo comprometido e inclusivo, impedindo a intolerância religiosa, combatendo a violência contra a mulher e combatendo o racismo. E não é apenas um título esquecido, como agente sempre vê, uma superintendência ou supervisão de Igualdade Racial. É para ocupar secretarias importantes", disse em coletiva, no mês passado.

Entre os cargos ocupados por mulheres e negros estão secretarias estratégicas como a de Planejamento e Desenvolvimento, com a arquiteta e urbanista Dhanyelle Garcia, e Saúde com Felipe Fernandes.