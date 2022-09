Dividendos mensais: entenda o que é e como ter renda passiva com investimentos

Ao investir em ativos de renda variável, como, por exemplo, ações e fundos imobiliários, os investidores têm duas formas de renda: dividendos e valorização do preço da ação. Para aqueles investidores que querem viver de renda (renda passiva), é importante focar em recebimentos de dividendos mensais.

Em síntese, os dividendos são uma parte dos lucros de empresas de capital aberto no mercado de capitais, que, obrigatoriamente, devem ser distribuídos aos seus acionistas. Muitos investidores objetivam fazer desses dividendos sua fonte de renda. Nesse sentido, conforme informado no Portal Diário SP, com uma boa carteira de investimentos é possível receber dividendos mensais.

O que analisar antes de comprar uma ação para receber dividendos?

Para ter renda passiva por meio de dividendos, você deverá saber como analisar o indicador Dividend Yield (Rendimento de Dividendos), antes de comprar seu ativo. Simplificadamente, este indicador indica a média de desempenho de uma empresa, considerando seus histórico de distribuição de lucros e seu preço de mercado.

Em resultado, quanto maior o valor de dividendo por cada ação comprada, maior será o seu Dividend Yield (DY). Nesse ínterim, segundo especialistas, a perspectiva de ganhos aumenta se analisarmos os DYs da empresa dos últimos 5 anos.

Como saber se uma ação paga dividendos mensais?

Antecipadamente, entenda que os dividendos são pagos através de ativos do mercado de capitais, como, por exemplo, ações, Fundos Imobiliários ou fundos ETF. Os quais possuem diferentes critérios para distribuição de dividendos.

Ao que se refere às ações, a maioria não realiza o pagamento de dividendos mensais. Conforme a Lei das Sociedades Anônimas, a companhia somente tem obrigação de distribuir seus lucros uma vez ao ano, na proporção de 25%. Entretanto, algumas grandes empresas acabam por pagar dividendos mensais, conforme o seu Estatuto Social.

Também, o investidor pode analisar os históricos de pagamentos dos dividendos pelas empresas, como, por exemplo, pagamentos semestrais e trimestrais.

Porém, se você quer ter menos trabalho, os Fundos Imobiliários lhe trazem mais segurança quanto a renda passiva. Tendo em vista que, a lei obriga, que, em geral, os FIIs pagam dividendos mensais aos seus cotistas. Entretanto, dificilmente serão valores fixos, tendo em vista que dependem do desempenho de cada fundo.

Como montar uma carteira de dividendos?

Primeiramente, analise a solidez da empresa no mercado, ou seja, pesquisar sobre a geração de receita estável. Além disso, importante analisar possuem histórico de serem boas pagadoras de dividendos. Como, por exemplo, nos segmentos bancário, energético e telecomunicações.

Ainda mais, como dito anteriormente, necessário analisar o indicador DY. Especialistas do mercado financeiro indicam que se deve dar preferência para DY entre 4% e 6%, para, assim, ter bons retornos financeiros.

Em suma, para ter uma renda passiva, garantindo que todo mês tenha seus proventos, poderá diversificar equilibrando seu patrimônio em FIIs e Ações.

Ou seja, para os dividendos de ações, compre ativos que paguem dividendos em diversos meses no decorrer do ano. Assim, diminuirá o espaço de tempo entre um pagamento e outro. Logo após, pode também investir seu capital em Fundos Imobiliários, e, se possível, em suas diversas categorias. Assim, estará mais seguro quanto à estabilidade de seus recebimentos mensais.

Por fim, oportuno é um alerta comum do ramo do mercado de ações: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Desse modo, todo investimento é um risco, por menor que seja. Assim, o investidor deverá estudar todos os ativos antes de investir e, não menos importante, também deverá ter um gerenciamento de risco eficaz. Somente desta maneira poderá trazer equilíbrio a sua carteira de investimentos e aumentar seus lucros.

