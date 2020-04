Divisas de Madre de Deus serão fechadas a partir de domingo (3)

O prefeito de Madre de Deus, Jeferson Andrade, anunciou nesta segunda-feira (27), em uma rede social, que fechará as divisas da cidade, como ação de combate à propagação do novo coronavírus. A medida passa a valer no próximo domingo (3) e, segundo o gestor, só terão acesso ao município os moradores cadastrados.

“A partir do dia 3, só poderão entrar na nossa cidade pessoas residentes e domiciliadas da nossa cidade, pessoas inscritas no NIC (Cadastro Único do Cidadão) para que você possa ainda mais segurança em transitar em nossa cidade. Medidas como essa são muito importantes para a proteção de todos nós cidadãos madredeenses”, falou Jeferson Andrade, na postagem.

Moradores do local que não possuem o NIC deverão procurar o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) até o próximo sábado (2), para fazer o cadastramento.

A cidade de Madre de Deus ainda não tem casos confirmados de covid-19. Porém, segundo o prefeito, a medida foi tomada após o aumento no número de casos da doença nos municípios vizinhos de Candeias e São Francisco do Conde.

"Sabemos que nos últimos dias ampliaram-se os casos de confirmação de Covid-19 nas cidades de Candeias e São Francisco do Conde. Preocupado esse fluxo de pessoas entre as cidades e com a ampliação da contaminação, decidimos tomar medidas ainda mais duras para a entrada da cidade”, disse.