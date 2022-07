Djalma recebe o terceiro amarelo e desfalca o Bahia contra o CRB

Depois de bater o Guarani e voltar a vencer pela Série B, o Bahia mira agora o confronto com o CRB, nesta terça-feira (19), às 19h, na Fonte Nova. O duelo marca o fechamento do primeiro turno do Brasileirão.

Na partida contra os alagoanos, o técnico Enderson Moreira vai ter pelo menos um desfalque certo. O lateral Djalma recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora de ação. O Bahia ainda aguarda para saber se poderá contar com os volantes Emerson Santos e Rezende, e o zagueiro Luiz Otávio. Eles estão machucados e vão ser avaliados.

Por outro lado, o tricolor tem retorno na lateral esquerda. Matheus Bahia fica à disposição depois de ter cumprido suspensão contra o Guarani.

Com 33 pontos, o Bahia está na terceira colocação da Série B dentro da zona de classificação. O tricolor tem sete pontos a mais do que o Sport, quinto colocado.