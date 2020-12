Do curso técnico do SENAI BAHIA ao pódio em desafio nacional de inovação

Foi com um projeto de uma luva que traduz Libras para texto que a equipe da qual Daniel Almeida, 24 anos, faz parte, chegou à seletiva nacional do Grand Prix de Inovação, promovido pelo SENAI Nacional em parceria com grandes empresas.

Em novembro, na disputa com 47 escuderias de 24 estados, seu grupo criou outra novidade: um ‘mini game’ de uso educacional para crianças e jovens que não têm internet em casa. Ganharam bronze com o projeto. Aluno do segundo semestre do curso técnico em Logística no SENAI Feira de Santana, Daniel conta que ficou empolgado de poder utilizar os conhecimentos que adquiriu para formular uma solução inovadora, que ajudasse alguém. “Nossas ideias estavam tão alinhadas com as tendências atuais que, dias depois da nossa apresentação, o governo federal apresentou um modelo semelhante ao nosso”, conta.

A sintonia com o mercado de trabalho e as tendências da indústria 4.0 são alguns dos diferenciais dos cursos técnicos da instituição, que preparam seus estudantes para ocupar uma vaga numa empresa ou empreender. Esta, inclusive, é uma das opções para Daniel. “Automação de armazéns, eficiência de processos de Supply Chain (Cadeia de Suprimentos) tiveram aumento de demanda nas vendas on-line na pandemia. Penso sim em abrir uma empresa na qual possa aplicar os conhecimentos que aprendi no SENAI”, revela o aluno.

Os cursos técnicos do SENAI BAHIA estão conectados com as transformações do mercado de trabalho e o processo de digitalização nas indústrias. “Há uma demanda de diversos segmentos da economia por profissionais com formação técnica. Apostar nestes cursos, rápidos e qualificados, representa, na prática, aumentar as chances de se inserir, principalmente agora que o país começa a retomar atividades”, afirma o diretor do SENAI BAHIA, Rodrigo Vasconcelos.

Descontos

Estão abertas no site www.tecnicosenai.com.br as inscrições do processo seletivo 2021.1. Os candidatos que se matricularem até o dia 20 deste mês terão 60% de desconto na matrícula (1ª mensalidade), além de 30% de desconto em todas as mensalidades pagas até o dia 5 de cada mês, durante todo o curso.

Há vagas em 14 municípios, incluindo Jacobina e Jequié que iniciam a oferta de cursos técnicos. Os cursos também são oferecidos nas cidades de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (Unidades: CIMATEC e Dendezeiros), Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Por conta da pandemia da Covid-19, as aulas dos cursos presenciais e atividades práticas dos cursos semipresenciais estão sendo realizadas de forma remota, ao vivo pela internet, na plataforma educacional Meu SENAI.