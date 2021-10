Do jornalismo para a música: Luana Assiz lança clipe Espelho de Oxum

Luana Assiz (Foto: Domi Meirelles e Gil Alves)

Você que está acostumado a vê-la diariamente na tela da TV Bahia, durante os telejornais, não perde por esperar. A jornalista e compositora Luana Assiz lança no dia 20 de novembro o clipe de sua nova música, Espelho de Oxum, que exalta a ancestralidade a partir da potência feminina. A produção musical é de Luisão Pereira, que concorre ao Grammy Latino 2021 com o disco Do Meu Coração Nu (Zé Manoel).

O clipe tem roteiro e direção de Gil Alves e Iury Taillan, que também assina a direção de fotografia, que contaram com a expertise da equipe de vídeo da produtora Nove Noventa. A coreografia é de Jorge Silva, que construiu a movimentação corporal encenada por Luana e pelas bailarinas Brisa Ókun e Nanda Rachell, com figurino de Mônica Anjos e acessórios de Janaína Rodrigues e Luciana Baraúna. As gravações aconteceram em Barra do Jacuípe, locação escolhida pela paisagem que exibe o encontro de rio e mar, cantado na composição da artista-jornalista. Antes do lançamento, no dia 5 de novembro , ela fará uma participação no show de Nelson Rufino, no Samba da Colina.





Russo Passapusso (Foto: Gustavo Vargas /Divulgação)

Artistas baianos na trilha sonora da próxima novela da TV Globo

Os baianos marcarão presença na trilha sonora da próxima novela das 21h da TV Globo, Um Lugar ao Sol, escrita por Lícia Manzo e com direção geral de Maurício Farias, programada para estrear em 8 de novembro. A trilha é assinada por Marcio Lomiranda, Mu Carvalho e Branco Mello. Entre os selecionados está a BaianaSystem, com tema de abertura da Sulamericano (Russo Passapusso, Roberto Barreto, Seko Bass e Manu Chao, 2019), música está no terceiro álbum do grupo, O Futuro não Demora (2019).

Caetano Veloso teve o bolero cubano Tu me Acostumbraste (Frank Domínguez, 1955) que ele gravou no polêmio álbum Araçá Azul (1973). De Gilberto Gil foi escolhida Sol de Maria (2018), do álbum OK OK OK (2018). E os Gilsons, formado plos filhos de Gilberto Gil, cantam Love Love (José Gil, João Gil e Júlia Mestre, 2018).Do Jornalismo para a Música: Luana Assiz lança clipe Espelho de Oxum



As atrações do Réveillon em Morro de São Paulo (Foto montagem Uran Rodrigues)

Morro de São Paulo terá Réveillon diversificado no Mama África

O Réveilllon do Mama África, em Morro de São Paulo, um dos locais mais badalados entre turistas brasileiros e estrangeiros, promete. Serão seis dias de festa na virada de ano. A casa fechou uma grade de atrações para a celebração em clima de muitos estilos e ritmos musicais. De 28 de dezembro até 02 de janeiro, vão rolar shows com nomes como Mc Rebecca, Lexa, Nego Jha, Filhos da Bahia, Lincoln Senna e Duas Medidas, entre outros.

As atrações do palco principal já estão confirmadas. Em breve serão anunciado novos artistas para a pista alternativa. Confira a programação: Dia 28 ( Mc Rebecca ), dia 29 (Lincoln Senna e Duas Medidas), dia 30 (Nego Jha, Filhos da Bahia), dia 31 (Dj Joah, Pirilampo, DANV), dia 01 de janeiro ( Volac / Mat. Joe ) e dia 02 (Lexa). O lote inicial de ingressos será lançado hoje, no Sympla.





Fim de Semana em Brasília

O Parangolé, liderado por Tony Salles, se apresenta neste fim de semana em Brasília. Amanhã, o agito será no Completo Fora do Eixo. Já no domingo, Tony Salles e sua turma levam o show para o Café De La Musique. “É um prazer imenso retornar a essa cidade querida!", comentou o artista.





TUM-TUM-TUM*

1. Vai ter samba no primeiro ensaio de Filipe Escandurras, no dia 7 de novembro, na Casa Cloc, a partir das 16 horas. A banda Batifun foi convidada para abrir o evento, que também contará com o cantor e compositor Márcio Victor. No show, ele apresenta o repertório do DVD gravado em julho e agosto em Salvador e Fortaleza, o Escandurras In Samba.

2. A cantora baiana Simone Caffé estreia seu novo projeto, o Piseiro, no dia 01 de novembro. Ela fará a abertura do show do cantor Rodriguinho (Ex-Os Travessos). Na mesma noite se apresentam o La Fúria e Jean Santana. Tudo isso acontecerá na casa de shows Dionisio Hall, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, a partir das 19h.

3. A cantora, compositora e produtora Jadsa e o músico, fotógrafo e produtor João Meirelles que formam o duo Taxidermia, estão lançando, hoje, o single Taxidermia Punk. Jadsa, acabou de ser indicada ao prêmio Multishow com álbum do ano e artista revelação. João vem de uma família de artistas do teatro e com extensa experiência na cena