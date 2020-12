Doação de R$ 56 mil vai beneficiar mais de mil famílias atingidas pela pandemia na BA

Mais de mil famílias impactadas pela pandemia da covid-19 serão beneficiadas neste Natal com a doação de mais de R$ 56 mil, realizada pela Bracell e seus colaboradores ao Instituto Liga do Bem. A instituição atua em várias cidades da Bahia.

Presidente e fundador da entidade sem fins lucrativos, Nelinho Chagas diz que a ação dos colaboradores "renova as esperanças de dias melhores" e vai proporcionar um Natal mais digno "na mesa de mail de mil famílias".

Durante o mês de novembro, os colaboradores da Bracell arrecadaram voluntariamente recursos a fim de contribuir com a Liga do Bem na ajuda às pessoas impactadas pela covid-19 na Bahia. Ao todo, R$ 18.749,34 foram arrecadados inicialmente pelos profissionais. Esse valor, no entanto, foi triplicado pela empresa, aumentando a doação para R$ 56.248,02. No Brasil, a ação ocorreu nas unidades da Bracell na Bahia e São Paulo.

A gerente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell BA, Mouana Fonseca, diz que a campanha com os colaboradores focou em diversas ações para arrecadar recursos, como a venda de produtos de projetos sociais, lanches e rifas. Ela ainda pontua que a escolha da Liga do Bem se deu, principalmente, “por ser uma instituição reconhecida pelos trabalhos sociais que realiza nas comunidades vulneráveis no estado, reunindo um grupo de mais de 600 voluntários que mudam a vida das pessoas com suas ações”.