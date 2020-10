Doce Natal: Shopping Piedade inaugura decoração natalina

Com doçura e alegria, o clima de natalino chega no Shopping Piedade na quinta-feira (29). A decoração "Doce Natal" traz um mundo repleto de magia para despertar a imaginação da criançada e encantar os adultos. Em tempos pandêmicos, o Papai Noel ficará em Home Office, enquanto as Noeletes receberão os visitantes adotando todos os protocolos de prevenção da covid-19, com o uso de máscara, disponibilização de álcool gel e controle do fluxo de pessoas.

Os clássicos elementos festivos, como laços, bolas, presentes, pisca-piscas, festões, guirlanda e pinheiros, juntam-se com bombons, cupcakes, rosquinhas, pirulitos, sorvetes, bengalas doces e boneco biscoito, alegrando ainda mais o cenário. Como parte da tradição, o shopping ainda montou uma árvore de 11 metros de altura na Praça de Eventos, no piso L2. Outras 13 árvores de variados tamanhos estarão distribuídas do Piedade.

O ambiente conta ainda com quatro casinhas de doces de 1,60m de altura e um mini jardim com cogumelo gigante. O shopping ainda traz como novidade um mini carrossel de cupcake e uma mini roda gigante. Inicialmente, ambos estarão disponíveis apenas para contemplação. Além disso, os visitantes vão poder admirar a escultura do Papai Noel em tamanho real, o trenó, a rena e sua poltrona.

Localizada na Praça de Eventos, no piso L2, a atração pode ser visitada pelo público de segunda a sexta-feira, das 11h às 21h, e aos sábados, das 11h às 20h, até o dia 02 de janeiro de 2021. A decoração é assinada pela artista plástica, Telma Calheira, famosa por seus cenários que embelezam os Shoppings em todo o Brasil.

Para manter a tradição do Natal, o Shopping Piedade se adaptou ao novo normal conservando o encanto do espírito natalino. "Tudo foi idealizado para assegurar a saúde de todos e proporcionar uma comemoração lúdica, doce e especial. Precisamos celebrar os sentimentos de amor, esperança, solidariedade e fé, que a data nos traz. Além da decoração cuidadosamente planejada, temos uma diversidade de opções para presentear familiares e amigos queridos, com conforto, tranquilidade e segurança”, afirma o gerente de marketing do estabelecimento, Pablo Vieira.

Enashopp

O Shopping Piedade é administrado pela Enashopp, que possui expertise nacional e internacional voltada para o desenvolvimento, implantação, comercialização e administração de shopping centers e empreendimentos multifuncionais e empresariais. Com mais de 30 anos no mercado, a Enashopp desenvolveu projetos na África e em todo o Brasil.

São mais de 1.500 profissionais administrando um milhão de m² de área construída, com uma média de 30 milhões de pessoas/ano trafegando nos empreendimentos, 5 mil unidades gerenciadas e mais de 300 mil m² de área bruta locável (ABL). Conheça mais no site.