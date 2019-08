Documentário, série e livro mostram que tempos piores nos aguardam

PRIVACIDADE HACKEADA/Como o sonho do mundo conectado nos fragmentou

O escândalo da Cambridge Analytica, em 2018, não foi apenas um caso de uma empresa inglesa que usou dados de 87 milhões de usuários do Facebook para manipular resultados eleitorais no Reino Unido (Brexit) e EUA (Donald Trump). É uma história muito complexa e que, com o passar do tempo, se tornará mais clara.

Mark Zuckerberg, do Facebook, em cena do documentário Privacidade Hackeada: empresa foi multada em US$ 5 bilhões por ter cedido dados de 87 milhões de usuários (Foto/Divulgação)

Hoje, temos apenas o ótimo documentário Privacidade Hackeada (The Great Hack), que estreou dia 24/7 na Netflix e basicamente explica por que é que a Cambridge Analytica é um assunto importante.

Mas acima do escândalo em si, o filme dirigido por Karim Amer e Jehane Noujaim é sobre uma sociedade que, iludida com o sonho de um mundo interligado, entregou os seus dados pessoais a empresas de tecnologia, não reguladas, que os exploram em negócios multimilionários e que não dão garantias de privacidade.

Mostra como a internet pode e está sendo utilizada para manipular indivíduos, um a um, criar fake news e dividir o mundo, com consequências em eleições sérias - dos EUA à Inglaterra, passando pelo Brasil (imagem do "extremista de direita" Jair Bolsonaro aparece nos 20 minutos finais do documentário).

Assistir Privacidade Hackeada é fundamental porque temos de entender este novo mundo, antes que seja tarde demais.

Veja o trailer do filme

***

YEARS AND YEARS/A melhor e mais assustadora série de 2019

Isto é 2019: Trump, mísseis e filtros de Snapchat. Isto é 2034: populismo em larga escala, uma vida online implantada dentro do nosso corpo, refugiados europeus e um clima impiedoso em todo o mundo.

A grande Emma Thompson interpreta a milionária, extravagante e populista Vivienne Rook, que vira primeira-ministra da Inglaterra (Foto/Divulgação)

Criada por Russel T. Davies (Queer as Folk, A Very English Scandal), a minissérie inglesa de seis episódios Years and Years (no canal HBO e no app HBO Go) é por acaso também um drama familiar.

Nos últimos anos, o discurso televisivo distópico produziu duas grandes atrações: Black Mirror e The Handmaid’s Tale. Olhares sobre a tecnologia e os direitos reprodutivos, narrativas sobre o futuro próximo ou ficção especulativa sobre algumas das grandes preocupações do nosso tempo.

Agora, Years and Years juntou-se a elas no pódio das histórias sobre um futuro assustador, mas neste caso citando também a situação atual. Estrutura-se em torno de uma família de classe média com pessoas de várias etnias, reconhece a astúcia do populismo político e dá como aperitivo Trump com o dedo no botão nuclear.

O que vem a seguir no decorrer da trama, como diria Margaret Atwood, é ficção especulativa, mas muito plausível. O que acontece ao clima, à tecnologia, à xenofobia, à política e às classes sociais são sintomas de mudanças terríveis, tudo mostrado com uma narrativa vertiginosa.

Veja o trailer da série

***

A TERRA INABITÁBEL/O drama climático que nos aguarda

Você já sabe que é ruim. Sabe que o tempo está cada vez mais estranho, as calotas polares estão derretendo, os insetos estão desaparecendo do planeta. Você já tem conhecimento dos mares em ascensão, cidades litorâneas em fuga, tempestades, incêndios florestais, enchentes bíblicas.

O escritor David Wallace-Wells é jornalista e trabalha como editor da New York Magazine (Foto/Divulgação)

Como alguém que lê as notícias e é sensível ao humor dos tempos, você tem uma noção geral do que estamos vendo. Mas você realmente entende a escala das tribulações que enfrentamos?

David Wallace-Wells , autor do livro A Terra Inabitável - Uma História do Futuro (Cia das Letras | 376 págs. | R$ 54,90), está aqui para lhe dizer que você não tem noção real do problema. “É”, como ele coloca na primeira linha do livro, “pior, muito pior do que você pensa”.

Junto com a gravidade do aquecimento global, David fala também das mudanças políticas e culturais que afetarão o mundo neste século - uma mudança radical na forma como entendemos a vida.

O livro é mais focado em esclarecer a escala do problema, o horror de seus efeitos, do que em apontar soluções. Você poderia chamá-lo de alarmista, ok. Mas não ficar alarmado é deixar de pensar no problema e deixar de pensar no problema é abandonar toda a esperança de sua solução.