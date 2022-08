Documentário sobre mulheres presidiárias será exibido gratuitamente em Salvador

O Instituto Cervantes de Salvador exibe, em sessão gratuita e aberta ao público, o documentário espanhol “Breathe”, que revela como vivem as internas do Centro Penitenciário Brians 1, localizado na Catalunha, e retrata o vínculo dessas detentas com a prisão e o espaço que as limita. A produção, assinada pela premiada diretora espanhola Susanna Barranco, terá exibição na próxima quinta-feira, dia 25 de agosto, às 19h, na sede do Instituto Cervantes, localizado na Ladeira da Barra. Não é preciso adquirir ingresso, e a entrada é feita mediante ordem de chegada.

O trabalho documental de Susanna Barranco há anos vem revelando a vida das mulheres mais assediadas e maltratadas em nossa história contemporânea. Com Breathe, nos aproxima do mundo de várias internas na prisão e seu cotidiano.

A sessão faz parte da programação do Ciclo de Cinema "Espacio femenino. La mirada bravía", iniciativa do Instituto Cervantes que prestigia a produção e criação audiovisual feminina de origem espanhola. Entre os meses de agosto e setembro na capital baiana, o ciclo apresenta quatro longas-metragens espanhóis recentes que exploram os limites entre a ficção e o documentário.

Programação

11/08 – Destello Bravío (Direção de Ainhoa Rodríguez; Espanha, 2021, 98 min)

O filme conta a história de um grupo de mulheres de um povoado rural da Extremadura assolado pelo despovoamento, que vive entre a inércia de uma vida onde nada de extraordinário acontece e um Profundo desejo de experiências libertadoras.

25/08 – Breathe (Direção de Susanna Barranco; Espanha, 2021, 92 min)

O documentário acompanha o cotidiano de mulheres que cumprem pena no Centro Penitenciário Brians 1, localizado na Catalunha, para retratar o vínculo dessas detentas com a prisão e o espaço que as limita.

15/09 – Canto cósmico. Niño de Elche (Direção de Leire Apallaniz e Marc Sempere-Moya; Espanha, 2021, 93 min)

A vida do Garoto de Elche é o tema deste documentário, que retrata a personalidade multifacetada do cantor através do olhar de pessoas que o rodeiam, amam, observam ou partilham a sua arte, como familiares e outros artistas contemporâneos.

22/09 – ¿Qué hicimos mal? (Direção de Liliana Torres; Espanha, 2021, 79 min)

A diretora expõe suas próprias experiências e revisita seu passado para provocar uma reflexão sobre relações amorosas e a busca da felicidade, a partir da análise de relacionamentos que ela viveu com três companheiras.