Documentário sobre Ramón Valdés, o Seu Madruga, ganha trailer; assista

Ator morreu em 1988, vítima de câncer (Foto: Reprodução)

O documentário sobre Ramón Valdés, que interpretou o Seu Madruga no seriado Chaves, teve seu treiler lançado por Esteben Valdés, um dos filhos do ator mexicano.

O documentário fala sobre a vida e a carreira do ator. No filme haverão entrevistas com parentes, amigos e colegas de Valdés, que morreu em 1988, vítima de um câncer.

Participam do documentário os atores Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha, Carlos Villagrán, o Kiko, e Edgar Vivár, o Seu Barriga.

“Passávamos todo o tempo juntos”, afirma Maria Antonieta. “Éramos unha e carne”, diz Villagrán. Um irmão de Valdés, Antonio, e seus outros três filhos também dão depoimentos sobre ele. Ainda não há previsão de estreia.

No começo do mês, Esteban esteve no Brasil e contou que acredita que a inspiração para o personagem Seu Madruga veio do próprio Ramón Valdés. “Seu Madruga existia antes do Chaves. Meu pai usava essas frases na família: ‘Não te dou outra porque…’ e ‘O que foi, que que foi, que que há?!’. Ele usava essas frases com a gente, com os amigos”, disse o filho em entrevista ao The Noite, do SBT.

Veja o trailer: