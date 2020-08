Dois de Julho: jovem é morto na frente da mãe e irmão, que ficam feridos

Um jovem de 19 anos foi baleado e acabou morrendo na Praça General Inocêncio Galvão, no Largo Dois de Julho, na noite desta última sexta-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi deslocada até a região após receber uma denúncia de disparos de arma de fogo contra o rapaz, identificado como Erick dos Santos Marques. Na ação, a mãe e o irmãozinho de onze anos de Erick também foram feridos com os disparos, que os atingiram de raspão.

Conforme informações iniciais da Polícia Civil, os autores do crime chegaram de moto e o atirador simulou buscar informações para se aproximar de Erick, que seria o alvo. Após ter sido acionado, o 18º Batalhão de Polícia Militar (Centro Histórico) isolou a área do crime até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

Os militares também acionaram então o Serviço de Investigação em Local do Crime (Silc), da Polícia Civil, para a realização de perícia e remoção do corpo.

Ainda segundo a Polícia Civil, Erick Marques possuía passagens por tráfico de drogas, furto e corrupção de menores. Durante o levantamento cadavérico, foram encontradas porções de drogas e a quantia de R$ 687,00 nos bolsos da bermuda usada por ele. A autoria dos disparos e a motivação do crime serão investigados pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS Pituba).