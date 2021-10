Dois detentos fugitivos são recapturados pela polícia em Itabuna

Equipes da 69ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ilhéus) recapturaram dois fugitivos do Conjunto Penal de Itabuna, nesta segunda-feira (18), em ações distintas. Segundo o comandante da unidade, major Cláudio Lopes, os dois tiveram direito à saída temporária e não retornaram. Eles integram organizações criminosas rivais.



A primeira prisão ocorreu por volta das 7h, na rua Laranjeira, localizada no bairro de Ilhéus II. Durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito, que utiliza tornozeleira eletrônica, caminhando pelo local. O indivíduo, que possuía mandado de prisão, tentou fugir, mas acabou detido.



No mesmo dia, por volta das 20h30, a guarnição realizava abordagens a veículos quando um carro modelo Uno foi parado. Após consulta, os PMs constataram que o motorista também havia fugido do Sistema Prisional de Itabuna. Além do veículo, um revólver calibre 38 foi apreendido com o criminoso.



Os suspeitos foram encaminhados para a 7ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Coorpin/Ilhéus).