Dois dos funcionários feridos em explosão em usina são transferidos de hospital

Dois dos funcionários que sofreram queimaduras durante uma explosão em uma usina no oeste da Bahia foram transferidos para o Hospital do Oeste, onde estão no ambulatório e devem seguir para uma avaliação de alta ainda nesta quarta-feira (5), informou a Serpasa Agroindustrial. Misael Germano da Silva e Afonso Pereira de Andrade estavam no Hospital Regional de Ibotirama.

O terceiro funcionário ferido, Marcos Antônio Ferreira, que teve queimaduras de 2º grau, está desde ontem no Hospital do Oeste. Ele segue com quadro de saúde estável. A empresa informou que está prestando toda assistência aos três colaboradores.

Os três se feriram em um acidente na usina, que fica em Muquém do São Francisco, na manhã da terça (4). Um fusível de proteção elétrica explodiu no local.

A Serpasa reforçou que segue práticas de segurança e tem uma enfermeira de plantão, além de ambulância à disposição e técnicos de segurança de trabalho. A empresa também oferece EPI, treinamentos NR-10, PCMSO, PGR e treinamento de brigadista. Os três funcionários receberam os primeiros socorros ainda na usina.