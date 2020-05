Dois funcionários da Câmara Municipal de Salvador testam positivo para coronavírus

Dois funcionários da Câmara Municipal de Salvador testaram positivo para coronavirus após a casa realizar testes para detecção da covid-19 em 57 funcionários da Casa, entre servidores, cargos comissionados, terceirizados e policiais militares da Assistência Militar. De acordo com o médico da Câmara, Ary Alves da Silva, os dois funcionários já foram afastados e entraram em quarentena. Testes continuarão sendo feitos nos próximos dias.

"Nessa luta em defesa da vida, contamos com o apoio do secretário de Saúde do município de Salvador, Léo Prates, que como ex-presidente dessa Casa e amigo dos vereadores, não mediu esforços e nos disponibilizou testes rápidos", afirmou o presidente da Câmara, Geraldo Júnior.

A Câmara já deu início ao processo administrativo para aquisição de termômetros e medidores de oxigenação. Além disso, diariamente, a partir da próxima semana, todos os servidores que cumprem expediente presencial serão submetidos à medição.

"Pela relevância de nosso trabalho, não podemos parar, mas estamos seguindo todos os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias, para proteger nossos servidores e vereadores, garantindo a saúde de todos que estão nessa batalha de enfrentamento ao coronavírus. Mantenhamos a fé. O maior bem a ser preservado é a vida. Se cuidem! Juntos somos mais fortes", finalizou Geraldo Júnior.