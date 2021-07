Dois homens morrem e um é baleado durante perseguição policial em Salvador

Dois homens morreram e um ficou ferido em confronto com a Polícia Militar na noite da quarta-feira (7) entre os bairros de Brotas e Nazaré, em Salvador.

De acordo com informações da 26ª CIPM, policiais militares estavam em rondas pela Av. Dom João VI quando se depararam com um veículo ocupado por três homens que fugiram com a aproximação dos policiais. A guarnição teria acompanhado o automóvel, quando os ocupantes do carro efetuaram disparos de armas de fogo contra os policiais, que revidaram os tiros.

Os três suspeitos foram feridos e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE). Dois não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola 9mm, munições, 40 pacotes de maconha e cocaína e uma balança eletrônica.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).