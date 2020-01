Dois homens são assassinados na noite desta sexta na RMS

Dois homens foram assassinados na noite desta sexta-feira (3) na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Jackson dos Santos Carvalho, 24 anos, foi morto em Dias D'Ávila e Romilson de Jesus Santos, 35, baleado dentro de um carro em Camaçari. Os casos são apurados pela Polícia Civil.

Jackson foi assassinado por volta das 22h30. Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado na 1ª Travessa Imbassaí, bairro de Cidade Mirim, em Dias D’Ávila. A 36ª Companhia Independente da PM (Dias D'Ávila) foi acionada pelo Cicom com informações de que um homem foi vítima de disparos de arma de fogo. No local, a guarnição da PM, após confirmar o fato, isolou a área e solicitou aos agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) perícia e remoção. A PM realizou rondas na região, mas ninguém foi preso.

Ainda na noite de sexta, às 20h, próximo ao Emissário de Arembepe, Município de Camaçari, policiais militares do 12ª Batalhão da PM foram informados pelo Cicom de que um homem foi encontrado morto em um veículo Ford Ka, cor preta. Até agora não há informações em relação à circunstância, motivação e autoria do crime.