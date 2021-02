Dois homens são autuados no interior baiano em quinto dia de toque de recolher

Dois homens foram atuaudos no interior da Bahia no quinto dia do toque de recolher no estado. Entre 20h de terça (23) e 5h desta quarta (24), os dois infraores foram flagrados descumprindo o decreto. Os casos foram em Guanambi e Amargosa.

A dupla foi indiciada no artigo 268 (infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa). Os dois foram ouvidos nas respectivas delegacias territoriais das cidades e ficam à disposição da Justiça. Não foram divulgados mais detalhes dos casos.

Em cinco dias com toque de recolher, 60 pessoas foram flagradas descumprindo o decreto estadual, segundo balanço do governo.

Guarnições da PM continuam com ações de fiscalização e policiais civis reforçam os plantões, nas DTs, para registros dos crimes.