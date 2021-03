Dois homens são baleados em carro na Avenida Caminho de Areia

Dois homens foram baleados no começo da tarde desta quinta-feira (18), na Avenida Caminho de Areia, Cidade Baixa, em Salvador. A informação foi confirmada ao CORREIO pela Polícia Militar. As duas vítimas ficaram gravemente feridas.

De acordo com a PM, equipes da 17ª Companhia Indepentedente de Polícia Militar (Cipm) foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) após ligações de populares afirmando que houve uma sequência de disparos de armas de fogo no Caminho de Areia.

Os policiais se deslocaram até o local da ocorrência, constataram o fato e levaram a vítima baleada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Santo Antônio, localizada na Avenida Dendezeiros - próxima ao Caminho de Areia.

Após deixarem o homem na Upa, as guarnições foram novamente acionadas pelo Cicom, informando que havia um homem ferido no Hospital Agenor Paiva, também na Cidade Baixa. Os policiais se deslocaram até a unidade de saúde e constataram que o homem ferido era motorista do veículo onde a primeira vítima tinha sido achada ferida por tiro.

A PM acionou a Polícia Técnica para fazer perícia no carro onde os dois homens foram baleados. Populares escutados pelo CORREIO afirmaram que os dois faziam uma corrida por aplicativo. Procurada, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 3ª Delegacia do Bonfim, que vai investigar autoria e motivação do crime.

A tragédia gerou um grande congestionamento na Avenida, sentido Ribeira. Além da quantidade de carros, muitos populares ficaram na região por curiosidade. Houve aglomeração.