Dois homens são mortos a tiros após partida de futebol em Santo Amaro

Dois homens foram mortos a tiros e um terceiro ficou ferido após uma partida de futebol no Estádio Municipal Jonathas Enéas do Carmo, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, na noite do domingo (4).

De acordo com a polícia Civil, as duas vítimas foram identificadas como Douglas das Neves Santos, de 23 anos, e Edson de Lima, de 28. Já o terceiro baleado, que não teve a identidade confirmada, foi internado em uma unidade de saúde local.

A Delegacia Territorial de Santo Amaro investiga o caso. Autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas. As guias de remoção e de perícia foram expedidas.