Dois homens são mortos a tiros no Alto do Peru, em Salvador

Duas pessoas foram assassinadas em ruas diferentes no bairro do Alto do Peru, na região de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O primeiro crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18), à 0h50: um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na Rua Guilherme Dias e não resistiu. O segundo caso ocorreu na Rua Portão Vermelho, às 12h, onde outro homem foi atingido e também não resistiu aos ferimentos. As duas vítimas não tiveram as identidades e idades reveladas.

O CORREIO apurou que os crimes estariam relacionados ao tráfico de drogas no bairro. A Polícia Civil ainda não confirma a motivação, mas vai apurar as circunstâncias das mortes.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 9ª Companhia Independente da PM (CIPM/Pirajá) foi ao local e isolou a área até a chegada da perícia. A PM informou ainda que outra equipe da mesma companhia foi acionada para atender à segunda ocorrência no local, onde encontrou o corpo da segunda vítima dentro de uma residência.

Já a Polícia Civil, informou que equipes do órgão foram acionadas para realizar os levantamentos cadavéricos dos dois crimes. A autoria e motivação serão apuradas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/Baía de Todos os Santos).