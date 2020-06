Dois homens são mortos durante ação da PM no Complexo do Nordeste

Dois homens morreram e outro foi preso durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Santa Cruz, em Salvador, na manhã deste domingo (28). Policiais afirmaram que foram recebidos a tiros e que houve confronto. Já moradores disseram que acontecia uma festa do tipo paredão no local e que a polícia chegou atirando.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que equipes das Rondas Especiais (Rondesp) estavam passando pelo Largo do Areal, na Santa Cruz, quando avistaram homens armados. Quando os policiais militares se aproximaram houve confronto e dois homens acabaram atingidos. Eles foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram.

A SSP informou que um deles usava tornozeleira eletrônica e, possivelmente, cumpria prisão domiciliar. “Um terceiro integrante do bando acabou alcançado e preso. Com eles foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, um revólver calibre 38, carregador, munições, 68 pinos de cocaína, 70 reais em espécie e a chave de uma motocicleta”, diz a nota.

Material apreendido pelos policias (Foto: Divulgação SSP)

Ainda de acordo com a SSP, os PMs estavam fazendo patrulhamento de combate ao tráfico de drogas, no complexo do Nordeste de Amaralina, quando tudo aconteceu. Já moradores contaram que estava acontecendo uma festa do tipo paredão no local - manifestação proibida devido a pandemia - e que os policiais chegaram atirando. Os nomes dos dois mortos e do homem preso não foram divulgados.