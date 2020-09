Dois homens são mortos em confronto com PM e dois fuzis são apreendidos

Dois homens que não tiveram a identidade divulgada foram mortos e dois fuzis calibre 7,62, um deles modelo AK47 (fabricado na Rússia) e outro modelo nacional foram apreendidos, na tarde de terça-feira (1), pela 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana). Os armamentos estavam com os dois traficantes.

A polícia chegou até eles após equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) receberem denúncia de que havia homens transportando armas, em um carro modelo Duster, cor preto. O veículo foi localizado saindo do bairro Novo Horizonte e passou a ser seguido pelas viaturas.

Em nota, a Secretaria de Seguranla PúNa tentativa de abordagem, a dupla atirou contra os PMs e fugiu na direção do bairro de Jardim Santo Inácio. Cercados, os criminosos, ainda não identificados, voltaram a atacar as guarnições da 48ª CIPM. Após confronto, os dois homens acabaram feridos, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Além dos dois fuzis, os militares apreenderam com a dupla carregadores, munições, um colete balístico, R$ 2 mil e 70 pesos argentinos.