Dois homens são mortos em troca de tiros no Lobato

Dois homens foram mortos a tiros nesta segunda-feira (25) no Lobato, no Subúrbio Ferroviário. As vítimas, que ainda não tiveram identificação formal, foram baleadas durante uma troca de tiros na Rua Voluntários da Pátria.

A Polícia Civil diz que os moradores da região relataram uma intensa troca de tiros entre grupos criminosos rivais nesta madrugada. Os dois homens possivelmente foram baleados nessa situação, diz a polícia.

Uma equipe da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada já pela manhã e encontrou os dois mortos. O Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi até o local para perícia e remoção dos corpos.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Familiares já foram intimados para serem ouvidos;