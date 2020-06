Dois homens são presos após furtarem loja no bairro da Graça

Dois homens, que não tiveram a identidade nem idades divulgadas, foram presos na noite de terça-feira (23), após furtarem uma loja de roupas na Avenida Euclides da Cunha, no bairro da Graça. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), por volta das 23h, com a informação de que dois indivíduos tinham praticado o furto no estabelecimento comercial e enviou uma equipeda 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barra/Graça) ao local.

Ao chegar na loja, os policiais não encontraram mais ninguém no local e iniciaram rondas na região. Ainda segundo a PM, ao avistar dois suspeitos na Avenida Reitor Miguel Calmon, na altura de um viaduto que dá acesso ao Campo Grande, os policiais fizeram a abordagem e encontraram com a dupla um saco com 17 peças de roupas femininas ainda com etiquetas. Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde o material recuperado pela PM também foi apresentado.

“A rapidez no acionamento e o fato das viaturas estarem sempre em rondas na área contribuíram para a eficiência da ação, já que deu tempo dos policiais capturá-los. Essa é a segunda vez em 15 dias que essa loja foi assaltada e nas duas a guarnição recuperou os objetos subtraídos. A PM já orientou o proprietário a adotar medidas de segurança no estabelecimento, de forma a somar com as ações preventivas de policiamento desenvolvidas pela Polícia Militar”, destaca a major Patrícia, comandante da 11ª CIPM.