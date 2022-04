Dois passos à frente rumo ao final da pandemia

A Bahia deu dois passos importantes rumo à volta à normalidade - ou o que se possa chamar de normalidade após o início da pandemia - em uma semana. No último sábado, meio que de surpresa, o governador Rui Costa assinou decreto que desobrigou o uso de máscaras de proteção em ambientes abertos em todo o estado.

“Recebemos ontem à noite (sexta, 1) o parecer técnico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) e hoje (sábado, 2) assino o decreto fazendo a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. Isso inclui estádios de futebol, por exemplo. Peço a colaboração de todos para que continuem se vacinando e usando máscaras em áreas fechadas, especialmente ambientes confinados, como ônibus, metrô e elevadores”, disse o governador nas redes sociais.



Na segunda-feira, 4, a notícia foi melhor ainda. Pela primeira vez desde o início da pandemia, em março de 2020, não foram registrados novos casos confirmados de covid-19 na Bahia. Mesmo com os registros sofrendo um represamento natural das segundas-feiras, por conta da diminuição de profissionais trabalhando nos laboratórios no final de semana, é um número importante. No dia seguinte, foram 881 novos casos, no entanto, apenas um óbito.



No dia seguinte, foi a vez de Salvador. O prefeito Bruno Reis desobrigou o uso da máscara em 14 tipos de espaços abertos e fechados da capital baiana. Entre os locais contidos no decreto estão academias, barbearias, autoescolas e estádios de futebol.

De acordo com Rui Costa, a redução de casos ativos a uma margem abaixo de mil é uma marca essencial para mais um passo nas liberações, no caso, a desobrigação do uso em locais fechados. Na sexta-feira, o estado registrou 1.007 casos ativos da covid. Tá perto.

Bullying nas escolas não pode mais ser normalizado

Um a cada três adolescentes baianos entre 13 e 17 anos dizem já ter sofrido bullying na escola, o que representa 34,1%. Em Salvador, a proporção foi um pouco maior (35,6%). Já em relação a quem pratica o bullying, apenas 9,6% dos alunos baianos e 9,4% dos soteropolitanos admitiram assumir o papel de agressor. Os dados foram apontados pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), do IBGE, feita em 2019. O material é o mais recente, visto que, em 2020 e 2021, as aulas foram comprometidas devido à pandemia.

O dia 7 de abril, última quinta-feira, marca o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A data foi escolhida por conta do massacre que aconteceu no mesmo dia de 2011, quando 12 crianças de 13 a 15 anos foram mortas na Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, por um ex-aluno que tinha sido vítima de bullying.

A pesquisa do IBGE mostra que a aparência é a principal causa de humilhação. Na Bahia, 15,6% dos estudantes que sofreram bullying indicaram como motivo a aparência do corpo e 10,7%, a do rosto.

Ônibus superfaturado

A crise no MEC, que culminou com a saída do ex-ministro Milton Ribeiro, nem terminou e outra já apareceu. Reportagem do Estadão mostrou que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) se propôs a pagar até R$ 480 mil por um veículo que está avaliado em R$ 270 mil, segundo cálculo do próprio setor técnico. Após a denúncia, o TCU (Tribunal de Contas da União) suspendeu a homologação do pregão do FNDE.

Adeus à Dama da Literatura

Morreu, no domingo (3), a escritora Lygia Fagundes Telles, aos 103 anos. Integrante da Academia Brasileira de Letras e vencedora de importantes prêmios na área, Lygia era um dos principais nomes da literatura brasileira. A 'Dama da Literatura' morreu em sua casa, em São Paulo, de causas naturais. Ao longo da carreira, ela recebeu mais de 20 prêmios literários, inclusive alguns dos importantes da área, como o Camões e Jabuti.

Guardiola na seleção?

Segundo o jornal Marca, um dos principais diários esportivos da Espanha, a CBF teria oferecido a Pep Guardiola um salário anual de 12 milhões de euros (cerca de R$ 61,7 milhões na cotação atual) para o técnico espanhol, atualmente no Manchester City, assumir a seleção em 2023. Em entrevista, Guardiola desconversou. O atual técnico, Tite, já avisou que não continuará na seleção após a Copa deste ano, no Catar.

Caso Paraíso Perdido

O caso envolvendo a morte de Leandro Troesch, dono da Pousada Paraíso Perdido, em Jaguaripe, teve uma semana agitada. Áudios que circulam nas redes sociais mostraram que supostamente Leandro havia descoberto irregularidades nas contas da pousada antes de morrer. Ele falava com Maqueila Bastos, amiga de sua esposa Shirley. Presa em Sergipe, Maqueila foi transferida para Salvador na terça (5) e depôs na quinta (7).

