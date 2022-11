Dois policiais são presos acusados por assassinato em Amargosa

Dois policiais foram presos nesta terça-feira (22) na Bahia acusados pela morte de Joel Santos de Paula, 33 anos, em junho de 2021, em Amargosa. Os dois são lotados em Amargosa e Euclides da Cunha.

"O mandante do crime está sendo investigado. Conforme apuramos, eles foram contratados para executar a vítima, com as oitivas realizadas, e as prisões conseguiremos juntar provas e solicitar a prisão dele”, explicou o titular da delegacia de Amargosa, delegado Marcos Maia.

Participaram também da operação, a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati), a 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Euclides da Cunha, a Corregedoria da Polícia Militar, a 99ª Companhia Independente de Polícia Militar e o 5º Batalhão de Polícia Militar.

Os presos ficarão custodiados em Lauro de Freitas.

Crime

O corpo de Joel foi encontrado na noite do dia 23 de junho de 2021, ao lado de uma moto, em uma estrada de terra na zona rural de Amargosa.

Eke foi morto a tiros.