Dois procurados pela polícia são inseridos no Baralho do Crime 

Dois procurados com atuação no bairro de Valéria, em Salvador, foram inseridos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública. Os novos alvos possuem mandado de prisão por organização criminosa e tráfico de drogas. Na nova atualização, os naipes de ‘Espadas’ e ‘Paus’ sofreram modificações.

Thiago Santos da Silva, conhecido como “Scoob” ou “Cebola”, é o novo representante da carta ‘10 de Espadas’.

Já Meivisson Jesus dos Santos, por sua vez, foi adicionado no naipe ‘Cinco de Paus’.

De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia, eles possuem a função de gerenciar os pontos de venda de drogas, administrando a distribuição, armazenamento e venda de entorpecentes no bairro de Valéria.

A relação completa dos integrantes do Baralho do Crime pode ser consultada no site e informações sobre esses e outros criminosos devem ser repassadas para o Disque Denúncia, por meio do telefone 181 ou através da plataforma on-line do ‘Denuncie Aqui’, de forma gratuita e sigilosa.