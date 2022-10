Dois quilos de esmeraldas avaliados em milhões são apreendidos na BR-116

Dois quilos de esmeraldas brutas e lapidadas, avaliadas em milhões no mercado internacional, foram apreendidas na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 6h, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF),nas imediações do Km 429 da BR-116, em Feira de Santana. O flagrante ocorreu após os policiais abordarem um veículo VW/Polo, placas de São Paulo, conduzido por um homem de 23 anos, que viajava ao lado do pai, de 53 anos.

Em vistoria no interior do carro, os policiais encontraram centenas de esmeraldas não lapidadas e mais 14 gemas lapidadas, que possui alto valor no mercado internacional. Dentro do carro também foram apreendidos 20 dólares. Na conversa com os agentes, o passageiro do veículo disse que estava retornando de Nova Era (MG) para Pindobaçu (BA). Informou também que foi a cidade mineira negociar pedras preciosas, porém não houve acordo e não houve a aquisição de esmeralda.

A história contada levantou suspeita quando os policiais encontraram uma nota fiscal que constatava em seu corpo a discriminação de certa quantidade de pedras preciosas.

Em seguida, a ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Federal, onde as esmeraldas foram entregues para continuidade das investigações e demais procedimentos. Vale ressaltar que a exploração mineral, popularmente conhecida como “garimpo”, não é uma atividade ilegal no Brasil. Todavia, existem procedimentos e legislações que devem ser seguidas, gerando empregos e renda de forma sustentável.