Dois suspeitos de matar homem em bar na Bahia são presos

Dois suspeitos de participar de um homicídio em Araci foram presos na quarta-feira (3), durante uma operação policial. Outros dois acusados ainda estão sendo procurados. Os homens foram presos por equipes da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e da delegacia de Araci.

Marcelo de Sousa Andrade, 26 anos, foi morto na cidade em setembro de 2020, dentro de um bar. Ele jogava sinuca com amigos e familiares quando os criminosos chegaram.

“Apuramos que quatro homens em duas motocicletas chegaram no estabelecimento à procura de uma pessoa de pré nome Marcelo e a vítima, que coincidentemente tinha o mesmo nome e estava naquele local, se apresentou, sendo alvejado com diversos tiros”, conta o delegado Fábio Nobre de Melo, coordenador regional.

O grupo fugiu depois do crime. A vítima foi socorrida para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, todos os cinco envolvidos foram identificados. Um dos suspeitos morreu em troca de tiros com a polícia de Carira, em Sergipe.

Uma espingarda calibre 36 foi apreendida em uma fazenda no povoado de Arapuá - o dono do local é apontado como mandante do crime. Ele ainda não foi preso. Na casa dele, a polícia achou um revólver 38. A mulher dele foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma, mas pagou fiança e foi liberada.

“Outras diligências serão desencadeadas para a localização dos foragidos, que podem responder por homicídio, associação criminosa, corrupção de menores, tráfico de drogas e associação para o tráfico”, diz o delegado Hildebrando Alves da Silva, de Araci.