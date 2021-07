Dominado, Vitória perde em casa para o Grêmio pela Copa do Brasil

O Vitória continua vivendo o seu inferno astral. Na noite desta terça-feira (27), o Leão apresentou desempenho bem abaixo do esperado, foi dominado pelo Grêmio e acabou derrotado por 3x0, no Barradão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Os gols do triunfo gremista foram marcados pelo atacante Ricardinho, ainda no primeiro tempo, e Léo Pereira e Diogo Barbosa, na segunda etapa. O resultado fez o Leão largar em desvantagem na luta por uma vaga na fase quartas de final do torneio mata-mata.

Agora, o time baiano vai ser forçado a vencer o Grêmio por quatro gols de diferença, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na próxima terça-feira (3), para avançar de forma direta, ou três gols para levar para os pênaltis. Antes, o Vitória enfrenta o Avaí, neste sábado (30), às 16h30, no Barradão, pela Série B.

DOMINADO

Em busca de vantagem no jogo de ida, Ramon Menezes voltou a escalar o Vitória no esquema com três zagueiros. No gol, Lucas Arcanjo substituiu o machucado Ronaldo, enquanto Samuel foi o escolhido para ser a referência no ataque, que não terá mais o atacante Dinei. O veterano lesionou o joelho e volta aos gramados em 2022.

Quando a bola rolou, foi o Grêmio que começou dando as cartas. Com mais presença no campo ofensivo, o time gaúcho tentava construir as jogadas pelos lados do campo e com triangulações na entrada da área.

Retraído, o Leão tinha dificuldade para ficar com a bola no pé. Errando muitos passes, o time não conseguia acionar os homens de frente.

Aos oito minutos, Alisson cruzou rasteiro, mas Léo Pereira furou, perdendo uma grande chance. O Grêmio seguiu pressionando. Na blitz gaúcha, Alisson, Jean Pyerre e Darlan levaram perigo ao gol de Lucas Arcanjo.

O domínio tricolor fez efeito aos 30 minutos. No cruzamento de Lucas Silva, a defesa do Vitória bateu cabeça e a bola sobrou para Ricardinho estufar as redes e abrir o placar para o Grêmio.

O lance foi analisado pelo VAR por conta de um possível impedimento de Ricardinho. Depois de oito minutos de jogo parado, o gol foi confirmado e a partida reiniciada.

Antes do fim do primeiro tempo o Grêmio quase chegou ao segundo. Lucas Arcanjo fez boa defesa na cabeçada de Alisson e salvou o rubro-negro.

VACILO GERAL

Em desvantagem, Ramon desfez o esquema com três zagueiros e voltou do intervalo com Guilherme Santos no lugar de João Victor e Soares na vaga de Eduardo.

A mexida deixou o Vitória mais solto. Em chute de fora da área, David quase acerta o ângulo. Seria um golaço. A esperança do Leão, no entanto, foi por água abaixo aos nove minutos.

A defesa errou na saída de bola, o Grêmio recuperou na zona intermediária e Darlan deixou Léo Pereira livre para anotar o segundo do time gaúcho.

Depois do gol o Vitória tentou responder em jogada individual de Guilherme Santos, mas Gabriel Chapecó fez boa defesa. Ramon então partiu para o tudo ou nada e colocou Roberto, Gabriel Bispo e Ygor Catatau em campo.

Já aos 47 minutos, o Grêmio puxou contra-ataque. Luiz Fernando tirou da marcação e cruzou para Diogo Barbosa, com o gol aberto, tocar de cabeça para fazer 3x0 e fechar a conta no Barradão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x3 Grêmio – Copa do Brasil (oitavas de final – ida)

Local: Barradão

Gols: Ricardinho, aos 30 minutos do 1º tempo, e Léo Pereira, aos 9 minutos e Diogo Barbosa, aos 47 do 2º tempo

Cartão amarelo: Pedrinho e Eduardo (Vitória)

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (trio de São Paulo)

Vitória: Lucas Arcanjo, Mateus Moraes, Marcelo Alves e João Victor (Guilherme Santos); Cedric, João Pedro (Gabriel Bispo), Pablo Siles, Pedrinho (Roberto) e Eduardo (Soares); David (Ygor Catatau) e Samuel. Técnico: Ramon Menezes.

Grêmio: Gabriel Chapecó, Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Darlan (Victor Bobsin), Lucas Silva e Jean Pyerre (Pinares); Léo Pereira (Luiz Fernando), Ricardinho (Diogo Barbosa) e Alisson. Técnico: Felipão.